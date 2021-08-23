- Saimbeyli de Orman Yangını

- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor. Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (EMR-
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