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- Saimbeyli de Orman Yangını
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Saimbeyli de Orman Yangını

- Saimbeyli de Orman Yangını

Yanan alandan detay

( ADANA ) ADANA

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Helikopter 


- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor. Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (EMR-
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