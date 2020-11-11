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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Saimbeyli’de köpeğe işkence görüntülerinde 1 gözaltı

Saimbeyli’de köpeğe işkence görüntülerinde 1 gözaltı

Köpeğe sokağa vurulma anları

Sosyal Medya Köpek Akalan Polis Ekipleri İşkence 

-köpeğin acı içinde bağırması

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sosyal medyada yayınlanan köpeğe eziyet ettiği görüntülenen Sait P. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Köpek ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Saimbeyli ilçesinde bir kişinin köpeğe eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Eziyeti gerçekleştiren kişinin Sait P. olduğu yapılan soruşturmada anlaşılarak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kısa süre içerisinde köpeğe eziyet ettiği iddia edilen Sait P. isimli kişi gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Konu ile ilgili olarak Saimbeyli Kaymakamlığı’da yazılı bir açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; “11.11.2020 tarihinde medyada yayınlanan ‘’hayvana şiddet olayı’’ ile ilgili gerekli araştırmalar ivedilikle yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, şiddet olayını gerçekleştiren vatandaş Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmıştır. İşkence gören köpek tespit edilerek, tedavisi için veterinere götürülmüştür. Vicdanları yaralayan olayın, faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Eziyete uğrayan köpek ise tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.
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