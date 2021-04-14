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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sahur vakti mobilya fabrikasında yangın

Sahur vakti mobilya fabrikasında yangın

itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Fabrika Mobilya Fabrikası Kazan Dairesi Mobilya Yangına Müdahale 

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( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında sahur vakti yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın saat 04.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayi 29. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yoldan geçen bir vatandaş durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikanın girişinde çıkan alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın fabrikaya yayılmadan söndürülürken, yangın sonucu fabrikanın girişindeki hammaddeler ile kazan dairesinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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