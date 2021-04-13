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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı

Sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı

GÖRÜNTÜ “ERZURUM_KAR_PALANDOKEN” KODUYLA MONTAJ TUNEL KLASÖRÜNE GEÇİLİYOR

( ERZURUM ) ERZURUM

Sahur Kar Yağışı 


- Erzurum’da Ramazan ayının ilk gününde sahur vakti etkili olan kar yağışı Erzurumluları şaşırttı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada kar yağışının bugün ve yarın da yer yer etkili olmasının beklendiği belirtilerek çığ tehlikesi konusunda uyardılar. (ŞG-AT)
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