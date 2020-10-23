Sahte valinin entübe oyununu polis bozdu

-Asayiş Şube Müdürlüğü binası



( ADANA )- Adana polisi 3 ilde yaptığı operasyonda iş adamlarını arayıp kendilerini vali olarak tanıtıp entübe cihazı alacaklarını söyleyerek 60 bin lira dolandırdığı öne sürülen 7’si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı- Zanlıların başta İstanbul, Adana, Konya olmak üzere 8 il valisinin adını kullanıp 10 iş adamından 240 bin lira aldığı, polisin bu paranın 180 bin lirasına bloke koydurduğu öğrenildi ADANA



- Adana polisi 3 ilde yaptığı operasyonda iş adamlarını arayıp kendilerini vali olarak tanıtıp entübe cihazı alacaklarını söyleyerek 60 bin lira dolandırdığı öne sürülen 7’si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri temmuz ayında “iş adamlarını vali olarak arayıp dolandırdığı” öne sürülen bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarını arayıp kendilerini o ilin valisi ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi. Zanlılardan Nefvel K.’nin kendisini vali olarak, Oğuzhan D.’nin ise kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttığı tespit edildi. Zanlılardan Oğuzhan D.’nin internetten araştırma yapıp hem vali, hem de özel kalem müdürü ismini öğrenip daha sonra yine internetten araştırma yapıp o ilin en hayırsever iş adamını bulup onu telefonla arayarak, “Telefonda sayın valim var sizinle görüşmek istiyor” diyerek telefonu sahte vali Nefvel K.’ya verdiği bu zanlının ise iş adamına, “Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Biz bu zor günlerde hayırsever iş adamlarının da desteğini bekliyoruz. Ben sizi her zaman beklerim şimdi detayları anlatması için telefonu özel kalem müdürüme veriyorum” diyerek telefonu Oğuzhan D.’ye veriyor. Bu zanlı ise iş adamına “Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an bize 100 entübe cihazı lazım ancak 20 tane eksik var. Siz ne kadar alabilirsiniz. Cihazın tanesi 4 bin lira. Bu cihazı aldığınız takdirde verginizden düşecek” dedikten sonra iş adamını ikna edip havale yoluyla kaç cihaz alma sözü aldıysa o kadar parayı alıyor.Zanlıların bu yöntemle İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli valisinin yerini geçerek 10 iş adamından 240 bin lira dolandırdılar. Ancak polis takipte olduğu için bu 240 bin liranın 180 bin lirasına bloke koydurdu. Zanlılar hesaplara bloke konunca para aktarma kısmında entübe cihazı yazdığı için bloke konduğunu düşünerek açıklama kısmına fındık ticareti ibaresi koydurmaya başladı.

Ancak yine hesaplara bloke konuldu. Polis zanlılara yönelik yaptığı teknik ve fiziki takipte Kocaeli, Bursa ve Sakarya’da yaşadığını saptayarak bugün şafak vakti operasyon başlattı. Polis 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 7’si kadın 13 zanlıyı gözaltına aldı.Polisin operasyonları devam ederken, zanlıların Adana’ya getirilmek üzere yakalandığı illerden yola çıkartıldığı öğrenildi.



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