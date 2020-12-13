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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı

Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı

Şüpheli B.K.'dan görüntüler

Sosyal Medya Para Cezası Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri Polis Telsizi 

-Polis ekiplerinden detaylar
-Çakardan, kimlikten ve muştadan görüntüler
-Gözaltına alınması
-Çakar lambalarıyla sokaklarda gezmesi

( BURSA )-Aracına çakar takıp, trafik denetlemesi yapan sahte polis, gerçek polisler tarafından yakalandı-Polis çakarlarıyla gezip, sosyal medyada paylaşmış BURSA

- Bursa'da aracına çakar tertibatı takıp, polis telsizi ve sahte polis kimliği ile dolaşarak, trafik uygulaması yapan daha sonra gerçek sivil polislere kimlik soran B.K.(19), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, merkez Osmangazi ileçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracına çakar tertibatı takan, sahte polis kimliği ve polis telsizi ile dolaşan B.K.(19), Hürriyet Mahallesi girişinde bulunan akaryakıt istasyonuna geldi. Burada bulunan gerçek sivil polis ekiplerine kimlik soran B.K., polislerin kendinden kimlik göstermesini isteyince yakayı ele verdi. Gerçek polisler tarafından kelepçelenen genç, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda sahte polis kimliği, çakar tertibatı, polis telsizi görüşmelerinin yer aldığı USB bellek ve muşta ele geçirildi. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Çakar Tertibatı Takmak suçlarından 5 bin 642 lira para cezası uygulanan gencin ehliyetine de el konuldu. Polis çakarıyla sokaklarda gezip, sosyal medyada paylaymış Öte yandan konuyu detaylı inceleyen polis ekipleri şüpheli B.K.'nın, polis çakarlarını açıp, polis telsizi sesleriyle sokaklarda gezdiğini ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Ayrıca sahte polis B.K.'nın 2 gündür çok sayıda kişiye kimlik sorduğu ve 155'e bu konuda çok kez ihbar geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan B.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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