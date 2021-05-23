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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı

Sahte plakalı tır uygulama noktasında yakalandı

SAHTE PLAKAYLA YAKALANAN TIR

Polis Para Cezası Güvenli Bölge Akalan Polis Ekipleri 

-SÜRÜCÜYE CEZA KESİLMESİ
-ARAÇTA YAPILAN ARAMA
-EKİPLERİN UYGULAMA YAPMASI
-DETAYLAR

( BOLU -ÖZEL)- Ehliyetine el konulan sürücüye 8 bin 796 lira ceza BOLU

- Bolu’da, polis ekipleri tarafından uygulama noktasında yakalanan sahte plakalı konteyner yüklü tırın sürücüsüne 8 bin 796 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı. Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında D-100 Karayolu üzerinde araç ve sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Karacaağaç mevkiinde yapılan uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan A.N. idaresindeki 06 FY 2289 plakalı konteyner yüklü tır durduruldu. Ekipler araç üzerinde yaptıkları sorgulamada tırın plakasının sahte olduğunu belirledi. Tırda yapılan detaylı incelemede şasi numarası da bulunmayan tırı güvenli bölgeye çeken ekipler, ruhsat bulundurmayan sürücü A.N. hakkında işlem başlattı. Sahte plaka takmak ve ruhsat bulundurmamak suçlarından 8 bin 796 lira para cezası kesilen sürücü A.N.’nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, sürücü A.N. hakkında sahte plaka kullanmaktan idari işlem başlatıldı. Sahte plaka takılı tır ise otoparka çekildi.
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