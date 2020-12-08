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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

Sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

-Operasyonda ele geçirilen malzemelerden görüntüler

Kaçak İmalathane 

--Detay

( KOCAELİ )- Kocaeli’de yüzlerce kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen bir depoya düzenlenen operasyonda yüzlerce kilogram sahte nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartepe ilçesinde bir şahsın kurduğu imalathanede sahte nargile tütünü ürettiği bilgisine ulaştı. İmalathane olarak kullanılan depoya ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda bin 89 paket halinde 490 kilogram nargile tütünü, 580 kilogram paketlenmeye hazır halde nargile tütünü, nargile tütünü imalatında kullanılan 2 adet ufak karıştırma makinesi, 1 adet terazi, 1 adet paketleme işleminde kullanılan ısıtıcılı kilit makinesi, bin 83 adet paketlemede kullanılan ambalaj ve yaklaşık 20 litre gıda aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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