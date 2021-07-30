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Sahte marka baskını yapan polisle esnaf arasında gerginlik: 5 gözaltı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Sahte marka baskını yapan polisle esnaf arasında gerginlik: 5 gözaltı

Sahte marka baskını yapan polisle esnaf arasında gerginlik: 5 gözaltı

Esnafların iş yerlerinin önünü kapatarak polisin iş yerine girmesine izin vermemesi

Ünlü Marka Taklit Ürün Polis Merkezi Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi 

-Esnafın tepkisi
-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan'ın talimatı üzerine polisin esnafı dağıtması
-Yaşanan arbede, biber gazlı müdahale
-Esnafların gözaltına alınması
-İş yeri önünde bekleyişini sürdüren çevik kuvvet polisi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta markaların sahte tişört, kot ve ayakkabılarını sattığı tespit edilen mağazalara baskın yapan polis ile esnaf arasında gerginlik yaşandı. Biber gazı ile yapılan müdahalede 5 esnaf gözaltına alındı.Semerkant Mahallesi'nde ünlü markaların taklit ürünlerini sattığı tespit edilen iş yerlerine baskın düzenlendi.
Marka avukatı ile polisin baskın düzenlediğini öğrenen bazı esnaf kepenk kapatarak iş yerinin önünden ayrılmadı. Mağaza önünde toplanan esnaf pandemi döneminde mağdur olduklarını belirterek, iş yerlerine polisin girmesine izin vermedi. Bazı esnaf ürünleri satanların değil sahte marka ürünlerin üretimini yapanlara işlem yapılmasını istedi. Esnaf tepkilerini dile getirirken, olay yerine çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan'ın esnafın iş yerinin önünden ayrılması isteğine esnaf karşı çıktı. Çevik kuvvet ekipleri kalkan yardımı ile esnafı iş yerlerinin önünden uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Yaşanan arbede esnasında polis biber gazı kullandı. Kalabalık dağıtılırken, 5 esnaf ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çilingir yardımı ile iş yerinin kapısının açılması için çalışma başlattı.
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