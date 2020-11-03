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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte kolonya üreten depoya baskın

Sahte kolonya üreten depoya baskın

Kaçak depoya baskın anları

( ANKARA ) ANKARA

Polis Kaçak Antibakteriyel Kimya İmalathane 


- Ankara'da polis, korona virüs pandemisini fırsat bilerek merdiven altı imalathanede üretim yapan depoya baskın düzenledi.
Baskında kaçak olarak üretilen binlerce litre kolonya ve antibakteriyel el temizleme sıvısı, etil alkol ele geçirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs sebebiyle, Türkiye’de kolonya ve dezenfektan üretimi yüzde yüz arttı. Bunu fırsata çevirmek isteyen sahte üreticiler ise merdiven altı üretim yöntemlerini devreye soktu. Ancak Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara geçit vermemek için operasyon düğmesine bastı. Başkentin Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda merdiven altı imalathaneye dönüştürülen depoda şişe ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale getirilmiş binlerce litre kolonya, el dezenfektanı, etil alkol gibi kimyasallar ele geçirildi. Arama sonucunda 4 bin 471 adet toplamda 13 bin sahte kolonya, 717 adet sahte el dezenfektanı, 3 bin 840 adet etiket, 1 adet kolonya dolum makinası, 6 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi.
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