- Sahte iş ilanı vererek vatandaşları dolandırmışlardı, adliyeye sevk edildiler

-Zanlıların adliyeye çıkartılmasından görüntü

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden ‘evde kına paketleme, kalem montajı’ gibi sahte iş ilanı veren çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, Diyarbakır merkezli suç örgütünün sosyal medya üzerinden ‘evde kına paketleme, kalem montajı’ gibi sahte iş ilanları verdikleri, örgüt içerişinde ‘hacker’ olarak tabir edilen şahıslar tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesapları ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara EFT ve sahte kimliklerle açılan GSM hatlarına cebe havale yöntemleri ile gerçekleştirdikleri tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu, 8 Ocakta Diyarbakır merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 15 farklı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yaklaşık 55 bin Amerikan Doları, 12 bin Türk lirası, 570 bin lira değerinde 1 kilo 300 gram altın olmak üzere toplam değeri 1 milyon liraya yaklaşan malvarlığına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 1 adet tabanca ve bu silaha seri atış imkânı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (RK-YRT



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