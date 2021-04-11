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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar

Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar

-sahte ihbardan detay

Polis Polis Haftası Polis Teşkilatı Polis Ekipleri Kışla 

--kavgadan detay
--polis ekiplerinin müdahalesinden detay
--pasta ve kutlamadan detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir esnaf ve çalışanları Polis Haftasını kutlamak için sahte kavga ihbarında bulundu. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri yapılan sürprizle neye uğradıklarını şaşırdı SİVAS

- Sivas’ta bir esnaf ve çalışanları Polis Haftasını kutlamak için sahte kavga ihbarında bulundu. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri yapılan sürprizle neye uğradıklarını şaşırdı. Sivas’ta Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde tantuni satışı yapan bir esnaf ve çalışanları 5-11 Nisan Polis Haftasını kutlamak için polise sahte kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdığı sırada yapılan sürprizi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Esnaf ve çalışanları polis ekiplerine özel pasta yaptırıp saz ve alkışlar eşliğinde ikramda bulundu. Vatandaşlar da alkışlarla kutlamaya destek verdi. Tantuni satışı yapılan işletme sahibi Yunus Emre Bellek, polis haftası sebebiyle polis ekiplerine sürpriz yaptıklarını ifade ederek, “ Polise sahte kavga ihbarında bulunduk. Onlarda hemen olay yerine geldiler. Onlara saz eşliğinde güzel bir kutlama yaptık. Onlarda bize teşekkür ettiler. Bu zorlu pandemi sürecinde gece gündüz demeden; halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için gayret gösteriyorlar. Bizim yanımız da halkımızın yanında olan bütün polis teşkilatına teşekkür ederiz “ dedi.

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