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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar

Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar

Polislerin operasyona gitmesi

Sosyal Medya Adli Kontrol Harekete Geç Cep Telefonu Dolandırıcılık 

-Evlerde arama yapmaları
-Bankamatikte para çekerken şahısların fotoğrafları
-Şahısların adliyeye girdirilmeleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Uzun süre şahısları takip eden ekipler, yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Şahısların bu yöntemle İstanbul, Erzincan, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Hatay, Antalya, Sinop, Şırnak, Bursa ve Samsun'da yaşayan 15 kişiyi cep telefonuna havale yöntemiyle toplamda 60 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yaparak 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda 1'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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