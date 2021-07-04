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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Operasyon Sahte İçki Zehirlenme Gözaltı Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz 24 Haziran günü 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurması ve yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan sahte içki kabusunda bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı toplamda 9’a yükseldi. Çorlu’da sahte içki nedeniyle görülen metil alkol zehirlenmesi ile ilgili olarak Çorlu Devlet Hastanesine başvura toplam 25 kişiden 9’u hayatını kaybetti. 10 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri sahte içki satılan büfeleri tek tek tespit ederek operasyonlar düzenlemiş, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan alkollere el koyarak toplam 6 kişiyi gözaltına almış, adli mercilere sevk edilen bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sahte içki nedeniyle tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi’nde sürdürülen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı toplamda 9’a yükseldi.
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