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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

arşiv görüntüler

Hastane İncil Sahte İçki 

-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da sahte içki faciasından ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 12 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci de (62) hayatını kaybetti. Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi daha hayatını kaybetti. Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51) ve İrfan Çivi'nin (39) ardından dün hastaneye kaldırılan Mehmet Süpürgeci de hayatını kaybetti. Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K.'nin tedavileri halen devam ediyor.
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