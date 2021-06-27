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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte içkiden hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi

Sahte içkiden hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi

Hastaneden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Alkol Hastane Zehirlenme 


- Tekirdağ’da sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükselirken, 6 kişi ise hayatını kaybetti.Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, hastaneye başvuranların sayısında da artış yaşandı. Sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi. Şu ana kadar hastaneye başvuran 22 kişiden 6'sı hayatını kaybederken, 16'sının ise tedavisi sürüyor.
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