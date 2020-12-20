Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirildi

Sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirildi

Polisin adrese girmesi

Sahte İçki Kaçak Sigara Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Sahte içkiyi bulması
-Etil alkolü bulması

( ADANA ) ADANA

- Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ve 206 şişe sahte içki ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 3 ayrı adreste sahte içki yapıldığı ve kaçakçılık olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında polis sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol, 206 şişe sahte içki ve 566 paket kaçak sigara ile 155 litre sahte içki ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement