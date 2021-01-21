Sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı

-Polis ekiplerinin evde inceleme yapması

-polislerin alkol, şişe ve alkol yapımında kullanılan malzemeleri raca yüklemesi ü

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( KONYA ) KONYA



- Konya’da sahte içki üretilen apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusufmescit Mahallesi Alıç Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan sahte içki ürettiği iddia edilen O.Ş.’yi Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri evde yaptığı aramada sahte içki ve üretiminde kullanılan maddelere el koydu. Etrafa saçılan cam kırıkları ise patlamanın şiddetini ortaya koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-İP-



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