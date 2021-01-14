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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Şahsın adliye sevki

Sahte İçki Kaçak Akalan Kaçak İçki 

-Adliye detay

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesi ile çevre illerde, İstanbul’dan gönderdiği sahte ve kaçak içkileri satışını yaptıraran şahıs tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda Merzifon ilçesine hazırladıkları sahte ve kaçak içkileri getirerek satan, vatandaşları zehirleyen 1 kişi tutuklanmıştı. Merzifon Asayiş Büro ve Amasya KOM Şubesi ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda ise sahte içkileri Merzifon’a gönderen, içkilerin Merzifon ve çevre illerde satışını yaptıran Melikşah T. isimli şahsı İstanbul’da yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan Melikşah T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YB-SLH-Y
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