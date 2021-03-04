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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Operasyon görüntüleri

Sahte İçki Harekete Geç Tarihi Eser Kaçakçılığı Sahte Rakı Sahte İçki Operasyonu 

-Ele geçirilen sahte içkiler

( MANİSA )- Manisa'da sahte içki operasyonuna giden ekipleri şaşırtan manzara MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte içki ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi. Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
E.T., Ş.D. ve A.D. olmak üzere 3 kişinin evinde yapılan aramalarda 585 litre sahte şarap, 1 adet 70 cc sahte rakı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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