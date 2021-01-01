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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sahte içki operasyonu

Sahte içki operasyonu

Polisin adreslere baskın yapması

Polis Sahte İçki İçki Şişesi 

-Adreslerde sahte içki ele geçirmesi
-Sahte içkilerden detay görüntü

( ADANA )- Adana polisinin yaptığı operasyonlarda, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin yaptığı operasyonlarda, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 3 ayrı adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki, 150 adet doluma hazır boş içki şişesi, içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 5 litre içki aroması ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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