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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte içki kabusu Kırıkkale’ye de sıçradı

Sahte içki kabusu Kırıkkale’ye de sıçradı

Yüksek ihtisas hastanesinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Sahte İçki Ağrı Merkez Polis Ekipleri 

-Polis arabası ve ambulanstan görüntü

( KIRIKKALE )- Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de sahte içki içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 62 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, merkez Gürler Mahallesi Tamer Sokak’ta ikamet eden 62 yaşındaki İ.T., evinde sahte olduğu iddia edilen içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, tedavi altına alındı.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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