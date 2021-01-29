Sahte gelin tutuklandı



- Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sahte gelin Hülya S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Artvin'de çobanlık yapan Ercan Akbulut'u evlilik vaadiyle yaklaşık 40 bin lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan 'Nehir Naz' takma isimli Hülya S. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında, şahısları evlilik vaadiyle dolandıran sahte evlilik çetesi üyesi Hülya S. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Hülya S. son 4 ayda aynı yöntemle 5 ilde 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.



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