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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sahte evrakla engelli raporu çıkartan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 gözaltı

Sahte evrakla engelli raporu çıkartan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 gözaltı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Akalan 


- Kamuya ait bazı hastanelerde sahte evrakla engelli raporu çıkardığı tespit edilen 23 şahıs Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde sahte evrakla engelli raporu çıkartıp kişilerin emekli olmasını sağlayan 23 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. (ALİ-NT-Y)
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