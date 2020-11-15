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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sahte dolarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Sahte dolarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Şüphelilerin yakalanması ve adliyeye sevk edilmesiSahte dolarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de sahte dolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da Büyükdere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde sahte dolarla dolandırıcılık olayına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlattı.Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli G.G., E.M. ve Ş.G.Ç'yi havalimanında Hatay'a gitmeye çalışırken yakaladı.Şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 168 bin lira, 19 bin 500 dolar, başkasına ait sürücü belgesi, silah ruhsatı, kredi kartı, senet ve yabancı kimlik kartı ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin, ellerinde aynı seri numaralı dolar bulunduğunu, farklı döviz bürolarında bozdurmak için yardıma ihtiyaç duyduklarını, yardımcı olmaları halinde komisyon vereceklerini anlatarak Ş.Ş'ye sahte 20 bin dolar verip karşılığında 10 bin dolar alarak Ş.Ş'yi dolandırdıkları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Silah Ruhsatı Sürücü Belgesi Dolandırıcılık Alışveriş Merkezi Kimlik Kartı 

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