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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu

Sahte çek veren şahsı pompalı tüfekle vurdu

Yaralıdan detaylar

Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Olayda kullanılan tüfekten detaylar
-Polis ekiplerinin inceleme planları
-Şüpheli şahsın gazetecilere açıklama yapması

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraş’ta bir kişi, hayvan alım satımı yaptığı şahsı, kendisine sahte çek verdiği gerekçesiyle bacaklarından vurarak yaraladı- Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı, "Bana 4 yıl önce sahte çek verdi. Evimi barkımı sattım ve borcumu ödedim" dedi.
KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişi, kendisine sahte çek verdiğini ileri sürdüğü şahsı, pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık işi yaptığı öğrenilen Hadi H. (63), kaldırımda karşılaştığı Hakan B’yi (37) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Hadi H’yi gözaltına aldıktan sonra olayda kullandığı tüfeği de ele geçirdi. Silahlı saldırıda seken kurşun kaldırımda yürüyen bir başka vatandaşa da isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheli Hadi H’nin Hakan B’yi hayvan alım satım sebebi nedeniyle vurduğu öğrenildi. Polis aracı ile hastaneye götürülmeden önce gazetecilere açıklama yapan Hadi H; “Bana 4 yıl önce sahte çek verdi. Evimi barkımı sattım ve borcumu ödedim. Bana sahte çek verdi” diye konuştu.
Gözaltına alınan Hadi H. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (HLL-
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