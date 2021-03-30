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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sahte beyaz eşya dolandırıcılarından sponsorlu reklam vurgunu

Sahte beyaz eşya dolandırıcılarından sponsorlu reklam vurgunu

- tamirhaneden görüntü

Elektronik Eşya Harekete Geç Arama Motoru Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-- Tamir bekleyen eşyalardan görüntü
-- Beyaz eşyaların üzerindeki fişlerden görüntü
-- Eşyaların polis deposuna taşınması,-
-- Detaylar

( KOCAELİ )- İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar- İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler KOCAELİ

- Kocaeli’de internette sahte yetkili servis ilanı vererek kendilerine tamir için ulaşan vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkararak milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan 41 kişilik sahte servis şebekesi polis operasyonu ile çökertildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de son günlerde internetten buldukları beyaz eşya servisine tamir için verdikleri eşyalar üzerinden dolandırıldığını iddia eden vatandaşların şikayetlerin üzerine polis ekipleri inceleme başladı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaklaşık bir yıllık takip sonrasında Kocaeli’de internet üzerinden yetkili servis ilanı veren şahısların, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne olmak üzere toplam 6 ilden tamir için aldıkları eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkartan şahısların, ücretlerini ödemeyenlere eşyalarını teslim etmedikleri belirlendi. Sahte servise 6 ilde eş zamanlı operasyon Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yetkili servis tabelası altında sözde beyaz eşya tamiri yapılan adrese baskın düzenledi.
6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Fahiş tamir ücreti çıkararak mağdur ettiler Şahısların yapılan incelemelerinde arama motorunda sponsporlu ilan vererek ilanlarını üst sıralara taşıdıkları, 6 ilde telefonla kendilerine ulaşan insanlardan topladıkları eşyalardan küçük tamir gerektirenleri de büyük arızalı göstererek fahiş tamir ücretleri çıkardıkları, ödeme almadıkları şahıslara eşyalarını iade etmedikleri, benzer bahanelerde 97 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar Şahısların yetkili servis olarak kullandıkları depoda yapılan aramalarda ise çok sayıda sökülmüş beyaz eşya olduğu belirlendi. Eşyaların üzerinde yapılan incelemede ise sahiplerinin adına kesilmiş çok sayıda fahiş ödeme fişi olduğu tespit edildi. Depoda bekleyen elektronik eşyaların bir çoğunun üzerinde ise “Ödeme bekliyor” notu yazıldığı görüldü.
Fahiş tamir ücreti çıkarılan çok sayıda vatandaşın ise beyaz eşyalarını almaktan vazgeçerek mağdur oldukları belirlendi. Vatandaşların almaktan vazgeçtikleri eşyaların ise sökülerek yedek parça olarak kullanıldığı tespit edildi. 41 kişi gözaltına alındı Operasyonda gözaltına alınan 41 kişinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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