Sahte belge ‘doktor’una şok operasyon...Operasyon anı kamerada

-Sahte damgalardan görüntü

-Uçuş kartlarından görüntü

-Yakalanan şahsın adliye’ye götürülmesi

-Polisin operasyon sonrası belgeleri incelemesi

-Detaylar



( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı’nda 6 ayda 2 Bin 400 sahte seyahat belgesi yakalandı- Sahte belgeleri hazırlayan ‘doktor’ lakaplı zanlı yakalandı İSTANBUL



- İSTANBUL



İstanbul Havalimanı polisinin, sahte seyahat belgeleri ile havayolu ile gerçekleştirilmeye çalışılan yasadışı göçe karşı başarılı çalışmaları devam ediyor. Havalimanında son 6 ayda ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesi ile ‘Yasadışı Göç’e dur diyen ekipler, bu belgelerin çoğunu hazırladığını tespit ettiği ‘Doktor’ lakaplı 49 yaşındaki Ö.T.,yi yakaladı. Hakkında beş ayrı dosyadan araması bulunan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ö.T., nin yakalandığı adreste sahte belgelerin yapımında kullandığı mühür ve yazıcılar ile birlikte çok sayıda sahte seyahat belgesi belge ele geçirildi. Sahte seyahat belgeleri ile yurtdışına çıkmak isterken yakalanan kişilerin ifadelerinden yola çıkan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, risk analizi ve güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonunda sahte belgeleri düzenleyen kişinin Ö.T., olduğunu tespit etti. Ele geçirilenler şok etti Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Ö.T., bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Ö.T, gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 adet sürücü belgesi, 7 adet kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi,28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkeler ait vize, 2 adet hudut kapısı formu ele geçirildi. Lakabı ‘Doktor’ Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği belirlenen ‘Doktor’ lakaplı Ö.T.,’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunun düzenleyicisi olduğu belirtilen Ö.T’nin ayrıca 2019 Aralık ayında İstanbul Havalimanı’ndan aynı uçakla Fransa’ya gidecek 34 kişinin sahte belgelerini de düzenlediği tespit edildi 6 ayda 2 Bin 400 sahte belge yakalandı İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına sahte seyahat belgeleriyle çıkmak isteyenlere geçit vermiyor. İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda yapılan operasyonlarda 2 Bin 400 adet sahte belge yakalandı. (TC-YM-



loading...