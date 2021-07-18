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Sahte başkomiserler tutuklandı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte başkomiserler tutuklandı

Sahte başkomiserler tutuklandı

Zanlıların hastaneye getirilişi

Hastane Altın Dolandırıcılık 

-Hastane giriş ve hastane çıkışı
-Polis aracına binme detayları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde Nefel Ç.(36) isimli şahsı arayan dolandırıcılar kendilerini, 'Başkomiser Murat' olarak tanıtıp adının suç olaylarına karıştığını 15 bin lira para vermeleri karşılığında kendisini temize çıkaracaklarını ayrıca kendisini ajan yapacaklarını söyledi.

Dolandırıcıların sözlerine inanan mağdur, 2 bin lira parasının olduğunu söyleyerek parayı dolandırıcılara teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcılarla irtibatı koparmadan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Olayın şüphelileri olan Yusuf K.(43) ve Ahmet Ü.(48) isimli şahısların bir çok kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan her iki şüpheli emniyetteki işlemlerin akabinde adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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