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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sahte banka müdürü 75 yaşındaki kadını dolandırdı

Sahte banka müdürü 75 yaşındaki kadını dolandırdı

Yaşlı kadının konuşması

Yaşlı Kadın Polis Polis Merkezi Çeyrek Altın Banka Müdürü 

-Oğlu ile yürürken görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bankada işlem yapan yaşlı kadını takip ederek dolandıran sahte banka müdürü kayıplara karıştı Vatandaşı kurdukları akıl almaz tuzaklarla dolandıranların hedefinde bu sefer 75 yaşındaki Gönül Kul vardı. Bursa'da girdiği bir bankanın şubesinde işlem yaptırdıktan sonra evinin yolunu tutan Gönül Kul'un peşine takılan dolandırıcı, kendisini başka bir bankanın müdürü olarak tanıtıp, oğlunun arkadaşı olduğu bahanesiyle yaşlı kadından 300 lira ve çeyrek altınını alarak kayıplara karıştı. "Senin oğlun Bekir Kul'u tanıyorum" diyerek yaşlı kadının yanında oğlunu telefonla arama numarası yapan dolandırıcı, para ve altını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bir müddet sonra dolandırıldığının farkına varıp oğlunu arayan Gönül Kul, ardından oğlu ile birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı. Yaşlı kadının eşkâlini verdiği dolandırıcı her yerde aranıyor.
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