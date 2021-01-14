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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı

Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tahkikat Sahte Altın Akalan Çeyrek Altın Polis Ekipleri 

-Şahsın gözaltına alınması
-Detay görüntüler

( BALIKESİR )- Sahte altın bozdurmaya çalışan şahıs kuyumcunun kepenk indirmesiyle yakalandı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmak isteyen bir kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı, kuyumcunun kepenk indirmesiyle yakalandı. İddiaya göre, Soğanyemez Mahallesi 501. Sokak'ta bulunan bir kuyumcuya gelen Abdullah A. (45) isimli kişi önce altın zincir bozdurdu. Şahıs ardından 15 dakika sonra yeniden iş yerine gelerek bu kez yarım altın bozdurup iş yerinden ayrıldı. Yarım altını kontrol eden kuyumcu N.İ.Ç. altının sahte olduğunu fark edince hemen durumu polise bildirdi. Polis hemen çarşıda önlem aldı Olay üzerine Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda önlem alarak araştırma başladı.
Aynı kişinin kısa bir süre sonra kuyumcuya, tekrar başka bir sahte altın bozdurmaya gelmesi üzerine kuyumcu kaçmaması için iş yerinin kepengini indirdi. İçeride bulunan sivil ekipler kişiyi sahte çeyrek altın ile birlikte suç üstü yakaladı. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
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