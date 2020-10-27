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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm

Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm

MUĞLA SITKI KOÇMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DIŞ DETAY

Polis 

-MUĞLA ADLİ TIP KURUMU DIŞ DETAY
-YELDA DAĞITMAN'IN CENAZESİNİN POLİS EŞLİĞİNDE CENAZE ARACI İLE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLMESİ DETAY

( MUĞLA )- Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 47 yaşındaki Yelda Dağıtman yaşamını yitirdi. MUĞLA

- Bodrum’da sahte alkol kullanımı nedeniyle 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 66 yaşındaki Semran Başkurt’un ardından 47 yaşındaki Yelda Dağıtman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yelda Dağıtman’ın aldığı sahte alkol nedeniyle 15 gürdür tedavi gördüğü öğrenilirken, dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitiren Yelda Dağıtman, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’na polis eşliğinde getirilen Yelda Dağıtman’ın otopsisi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenecek. (BT-Y)
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