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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sahte alkolde başvuru 27’ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu

Sahte alkolde başvuru 27’ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu

Hastaneden detaylar

Alkol Zehirlenme 

- Acilden detaylar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 6 gün önce başlayan sahte alkol faciasında toplam başvuru sayısı 27’ye yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiden tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu olurken, tedavisi süren 13 kişinin 7’si ise entübe olduğu öğrenildi. (HLD-
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