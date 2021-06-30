Sahte alkolde başvuru 27’ye yükselirken, 7 kişi taburcu oldu

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde toplam başvuru 27 olurken, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edildi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 6 gün önce başlayan sahte alkol faciasında toplam başvuru sayısı 27’ye yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiden tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu olurken, tedavisi süren 13 kişinin 7’si ise entübe olduğu öğrenildi. (HLD-
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