- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden aldıkları sahte alkollü içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu. Bu sabah itibari ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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