Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi

arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Alkol Hastane Alkollü İçki Zehirlenme 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden aldıkları sahte alkollü içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu. Bu sabah itibari ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement