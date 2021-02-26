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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Sahte alkol üreticilerine jandarma baskını: 2 gözaltı

Sahte alkol üreticilerine jandarma baskını: 2 gözaltı

Gliserin ve sahte alkol kutularından detay

Jandarma Sahte İçki Gıda Boyası Jandarma Baskını Kaçak İçki 

-Jandarma incelemesi detay
-evin içerisinde bulunan malzemeler detay
-Malzemelerin dışarı çıkartılması
-Bidonların taşınması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde iki şahsın evde sahte içki yaparak sattıklarına dair ihbar alan Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 107 litre kaçak içki ele geçirilirken çok sayıda sahte alkol malzemesi bulundu. Şahıslar gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi, Karatepe Mahallesinde ikamet eden E. G. ve O. G. isimli şahısların sahte içki yaparak sattığı yönünde bilgi aldı. Alınan istihbaratın değerlendirilmesi üzerine şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 76 litre rakı, 31 litre viski, 2 litre gliserin, 1 litre viski aroması ile 1 litre gıda boyası ele geçirildi. Olay ile ilgili E.G., ve O.G, gözaltına alındı.
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