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- Sahte 67 bin 500 doları ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sahte 67 bin 500 doları ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

- Sahte 67 bin 500 doları ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

- Şahısların adliyeye sevki

Operasyon Jandarma Akalan Gözaltı Harekete Geç 

-- Adliyeden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 67 bin 500 Amerikan dolarını piyasaya sürmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte döviz sürüleceği istihbaratına ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, Balçık Mahallesi’nde E.B. H.H., C.A. ve A.D. isimli şahısların temin ettikleri sahte dolarları piyasaya sürmeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 675 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili E.B., H.H., C.A. ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. (MK-GY
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