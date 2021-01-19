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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Sahra çölüne kar yağdı

- Sahra çölüne kar yağdı

kar görüntüsü

( CEZAYİR ) CEZAYİR

Gesi Yağan 


- Sahra Çölü’nün Cezayir sınırlarındaki bölgesine yağan kar muhteşem görüntüler oluşturdu. Cezayir’in Naama eyaletinin Ain Sefra kasabasında termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesiyle Sahra Çölü’ne kar yağdı. Kasabaya 42 yıldır 4’üncü kez yağan kar eşsiz görüntüler oluşturdu. Kasabaya daha önce 1979, 2017 ve 2018 yıllarında kar yağmıştı.
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