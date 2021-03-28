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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
-Sahnelerden uzak kalan sanatçılar klipte bir araya geldi

-Sahnelerden uzak kalan sanatçılar klipte bir araya geldi

- Stüdyodan detaylar

Sosyal Medya Lyon Görece Salda Konsept 

-- çekilen klip i anlatması
-- Hasan Çoban röp
-- Şarkı söylerden detayları

( GAZİANTEP ) - Sahnelerden uzak kalan sanatçılar klipte bir araya geldi- Pandemi sürecinde iptal olan konser ve organizasyonları sonrası zor günler yaşayan sanatçılar çektikleri klipte bir araya gelerek özlem giderdiler GAZİANTEP

- Gaziantep’te, Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan sanatçılar aynı klipte buluştu. Yeni ve eski sanatçıları iki ayrı klipte buluşturan sanatçı Hasan Çoban, sosyal medya ağlarından paylaşılan kliplerin kısa sürece milyonlarca kişi tarafından izlendiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında alınan tedbirler ile iptal olan konser, organizasyon ve düğünlerle uzun süredir sahnelerden uzak kalan sanatçıları bir araya getiren Gaziantepli ünlü sanatçı Hasan Çoban, sahnelere dönmeyi heyecanla beklediklerini kaydetti.
“Yeni ve eskiyi buluşturduk” Yeni ve eski sanatçıları iki ayrı klipte bir araya getirdiklerini belirten Çoban, “Şuan pandemi sürecinden dolayı çalışmıyoruz bizde bunu bir fırsat bilip yerelde ve ulusalda tanınmış insanları bir araya getirerek bir klip yaptık. Biz hem yeni nesil Gaziantep türkülerini ve sanatçılarını bir araya topladık birde eski nesil ustalarımızı bir araya getirerek çok değişik bir konsept hazırlayıp izleyicilerimize sunduk” dedi.
“Sosyal medya ile iç içe olduk” Sahnelerden uzak kalınca sevenleri ile sosyal medyada buluştuklarını kaydeden Çoban, “Biz sosyal medyayı fazla kullanan kişiler değildik ama bu pandemi sürecinde bir değişiklik oldu sosyal medyaya yüklendik, klip çekemeye başladık yani bu süreç sosyal medya ile daha haşir neşir olmamızı sağladı. Şuan herke bu sürecin içerisinde evde otururken daha aktif iç içe olmuş olduk” ifadelerini kullandı. “Kır düğünlerini bekliyoruz” Düğünlerde oynamanın yasak olmasıyla yaz ayındaki kır düğünlerini beklediklerini ifade eden Çoban, “Düğünler bir saat olduğu için kısıtlı, oynamak yasak ama ilerleyen sezonda havalar ısındığı zaman kır düğünlerinin genelde ilgi göreceğini düşünüyoruz” dedi.
(RY-SD-
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