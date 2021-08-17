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Sahiplerini kaybeden kedilere ilkyardım Kartal Belediyesi ekiplerinden geldi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sahiplerini kaybeden kedilere ilkyardım Kartal Belediyesi ekiplerinden geldi

Sahiplerini kaybeden kedilere ilkyardım Kartal Belediyesi ekiplerinden geldi

Belediye ekipleri

Mahsur Kaldı Anaokulu Öğretmeni Sel Felaketi Öğretmen Harekete Geç 

-Kedi kurtarmaları
-Yardım yapılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekipleri, sel felaketinde sahibelerini kaybeden kedilere mahsur kaldıkları evde ulaşarak mama ve su verdi. 11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta arama-kurtarma ve temizlik faaliyetlerine destek vermeye devam eden Kartal Belediyesi Sivil Savunma ekibi, sel felaketinde hayatını kaybeden anaokulu öğretmeninin baktığı kedileri, gelen çağrı üzerine mahsur kaldıkları evden kurtardı. “Öğretmen Duygu Çelikel’in yakınları kedilere sahip çıktı” Görev yaptığı anaokulundan çıkarken azgın sel sularına kapılarak 28 yaşında hayata veda eden anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel’in yakınlarının destek talebi ile vakit kaybetmeden harekete geçen Kartal Belediyesi Sivil Savunma personeli, bir anne ve iki yavru kedinin mahsur kaldığı üçüncü kattaki apartman dairesine girerek kedilere ulaştı. Sahipsiz kalan kedileri sağlık kontrolünden geçiren ekipler, günlerdir aç ve susuz kalan minik yavrular ile annelerine mama ve su verdi. Kartal Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan 1 anne ile iki yavru kediye, öğretmen Duygu Çelikel’in yakınları sahip çıktı ve kalıcı olarak yuvalarını açtı. Anaokulu öğretmeninin yakınları, yaptıkları çağrıya dönerek mahsur kalan kedileri kurtardıkları için Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekibine teşekkür etti. (CGK-
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