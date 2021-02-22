Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şahinbey'e 4 milyon 215 bin ağaç dikildi

Şahinbey'e 4 milyon 215 bin ağaç dikildi

-Ağaç dikim anlarından detay görüntüler

Tarım Efes Kaldırımlar Kabil Irak 

--Ağaç dikiminde çalışan personellerin çalışması
--Dikilen ağaçlardan detaylar
--Çalışmalardan detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Şahinbey’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 4 milyon 215 bin adet fidanı çiftçilere ve vatandaşlara dağıtarak toprakla buluşturdu. Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal üretimi desteklemek ve daha yeşil bir Şahinbey için bu zamana kadar 4 milyon 215 bin adet fidanı çiftçilere ve vatandaşlara dağıtan Şahinbey Belediyesi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da boş alanlara ve kaldırımlara ağaç dikimi yapıyor. Yeni park ve yeşil alanlar kazandırılıyor İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. İçerisinde oyun grupları bulunan parklar ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Şahinbey Belediyesi yaptığı çalışmalarla ilçe genelindeki park sayısını 635’e çıkarırken yeşil alan miktarını ise 12 milyon 145 bin 719 metrekareye yükseltti. "8 bin 200 ağaç daha toprakla buluşuyor" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Şahinbey genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Tarımsal alanları ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra ekiplerimiz ilçe genelinde 8 bin 200 adet ağaç dikimi yapıyor. Boş alanlara ve kaldırımlara yeni ağaçlar dikiliyor. Böylece ilçemiz hem daha güzel bir görünüme kavuşurken, şehrimize de nefes olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şahinbey İlçemize 635 park yaparak yeşil alan miktarımız 12 milyon 145 bin 719 m2 yükselttik. Amacımız daha yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak" diye konuştu.
(MAE-Şİ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı