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- Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor

- Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor

Görüntü Dökümü; 170821_GAZIANTEP_SAHINBEY_BELEDIYESI_KASTAMONU_SEL_FELAKETI_DESTEK_ adıyla gaziantep ftp'ye geçiliyor.

Sel Felaketi Gesi İş Makinası Felaket Sel 

-ŞAHKUT ekibinden detaylar,
-selden kurtarılan aileden detaylar,
-selden çalışmalardan detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kastamonu’ya yardım elini uzatarak giyecek ve yiyecek desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi sadece bunlarla yetinmeyip arama kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve ŞAHKUT ekibini gönderdi. Yaşanan sel felaketinden sonra Kastamonulu kardeşlerine iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanı sıra iki tırda su gönderen Şahinbey Belediyesi desteğini arttırarak kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve ŞAHKUT ekibini gönderdi. ŞAHKUT ekibi Kastamonu’da ki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. “Kastamonulu kardeşlerimiz yalnız değil” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkının yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak sel felaketinden etkilenen Kastamonulu kardeşlerimize daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunmuştuk. Bu desteğimizin yanı sıra kardeşlerimizin yaralarını biran önce sarmak için iş makinamızı ve belediye bünyemizde kurduğumuz ŞAHKUT (Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma) ekibimizi gönderdik. Orada ki kardeşlerimize verilecek en küçük destek bile çok önemli. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
(FP-SD-Y)
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