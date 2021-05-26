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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şahinbey'den kan bağışı kampanyası

Şahinbey'den kan bağışı kampanyası

-Kan bağışlarından detaylar

Rekor 2009 Yılı Kan Bağışı 

--Kan bağışı veren vatandaşlar detaylar
--Alınan kanlardan detaylar
--Başkan Tahmazoğlu'ndan detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 08:00’de başlayacak olan kan verme kampanyasına tüm Gazianteplileri davet etti. Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yapılan kan bağışı kampanyalarında toplam 17 bin 751 ünite kan toplayarak Kızılay’a destek oldu. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Türk Kızılay’ı ile birlikte gerçekleştireceği organizasyon kapsamında ülkedeki kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor. Daha önce tek noktada kan bağışı toplama rekorunu 2013 yılında 2 bin 883 ünite kan toplayarak kıran Şahinbey Belediyesi, 22 Nisan 2016 Pazartesi günü yaptığı organizasyonla kendi rekorunu kırarak bu sayıyı 3 bin 156’ya çıkarmıştı. Şahinbey Belediyesi kan bağışı kampanyasında en fazla kan bağışının yanı sıra, en fazla katılımcı ve en fazla bayan katılımcı rekorunu da kırarak örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuştu. 11'nci kampanya Şahinbey Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasının bu yıl 11’incisini 31 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 ile 21.00 arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki büyük organizasyonla gerçekleştirilecek. "Bir hayat kurtarabiliriz" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Vatan İçin Can, Millet İçin Kan Veririz” sloganıyla düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiğini belirterek, “Kan herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceği en temel yaşam kaynağımız. Bağışta bulunabileceğimiz kan ile bir hayat kurtarabiliriz. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimizin ya da en yakınımızın ihtiyacı olabilir. Bu bağlamda 31 Mayıs Pazartesi günü 08.00-21.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Gaziantep Valiliğimiz ve Türk Kızılay’ı ile birlikte gerçekleştireceğimiz kampanyaya sağlığı elverişli olan tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.
(MAE-SD-Y)
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