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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şahinbey'de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Şahinbey'de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

-Okullardan detay görüntüler

Öğretmen Dezenfeksiyon Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

--Okullardan dezenfekte çalışmalarından görüntüler
--Çalışmalardan detaylar
--Sınıflardan detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi 1 Mart’ta eğitime başlayacak olan okullarda öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda dezenfekte çalışmaları yaptı. Şahinbey Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle eğitime kapalı olan okulları öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda öğrenim görmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi ekipleri okulların her köşesini dezenfekte ederek, eğitime hazır hale getiriyor. "Öğrencilerimizin sağlığı bizler için önemli" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak maksadıyla dezenfeksiyon işleminin yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak pandemi çalışmalarımız 11 Mart 2020’den bu yana aralıksız sürmektedir. Önceliğimiz okul ve evlatlarımız. Yüz yüze eğitim devam ederken Şahinbey İlçemiz ’de bulunan okullarımızda dezenfekte çalışmalarını yapmıştık. Okulların yanı sıra tüm kamu kuruluşlarında, ibadethanelerde, kuaförlerde periyodik dezenfekte çalışmalarını yaptık. Okullarımızın eğitim öğretime açılacak olması sebebiyle bir kez daha bu okullarımızı dezenfekte ettik. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri maksadıyla belli periyotlarda okullarımızda dezenfekte faaliyetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca, okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve personel arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

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