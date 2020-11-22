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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürecek

Şahinbey'de hayvan yetiştiricilerine destek sürecek

Hayvan yetiştiricisinin ineği ve buzalağaları ahırdan çıkarması,

Sayılar Allah Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-İnek ve buzağalar,
-Başkan Tahmazoğlu'nun hayvanları sevmesi,
-Aile konuşması,
-Bilgi alması,
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan desteğinin yanı sıra hayvan yemi desteğinde bulunduğu aileleri ziyaret ederek, desteklerin devam edeceğini söyledi Bölge ve ülkede hayvan yetiştiriciliğinin artması için ilçedeki yetiştiricilere toplam 14 bin ton hayvan yemi, 243 aileye 184 büyükbaş, 2.567 küçükbaş canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, destek verilen aileleri ziyaret ederek sohbet etti. Şahinbey Belediyesi tarafından tamamı hibe olarak dağıtılan canlı hayvanlar yavrulayarak sayılarını arttırdı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine dağıtılan hayvanların sayısının arttığını belirterek, “Köylerimizde yaşayan ancak imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerimize küçükbaş ve büyükbaş hayvan vermiştik. Hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz 184 tane inek doğum yaptı. İnşallah bu sayı her yıl katlanarak artacak. Yine dağıtmış olduğumuz koyunlarda yavruladı ve 2.500 ün üzerinde olan koyun sayısı 3.000 geçti. Dağıttığımız hayvanlar çoğaldıkça bizimde mutluluğumuz artıyor. Dağıtılan hayvanlar ailelerin geçimine de ciddi anlamda katkı sağlanmış oluyor. Güzel bir proje oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
"Bizim için büyük destek" Şahinbey Belediyesi’nin sağladığı destekten faydalanan hayvan yetiştiricileri ise Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Allah Başkanımızdan razı olsun kendisinden aldığımız inekler yavruladı ve hayvanlarımızın sayısı çoğaldı. Başkanımız bize hayvanların yanı sıra yemlerini de veriyor. Bize maddi anlamda çok önemli destek oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştuar. (SD-Y)
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