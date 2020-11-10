Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı

- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı

yapılan çalışmalardan detaylar,

Astronomi Öğretmenler Öğretmen Kitaplık Öğrenciler 

-Belediye başkanı ve tübitak başkanından detaylar,
-ok atma esnasından görüntüler,
-TÜBİTAK başkanının konuşması,
-Belediye Başkanının konuşması,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi’nin TÜBİTAK ile yaptığı protokol ve TÜBİTAK Kitap Evi’nin açılışı için Gaziantep’e gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şahinbey Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezdi. Şahinbey İlçesi’nde yaptığı önemli projelerden olan İslam Bilim Tarih Müzesi’ni, Türkiye’nin en büyük parkı Yeşilvadi Milletbahçesi’ni ve çevresindeki spor alanlarını Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan gözlem evinin yerini gezdi. İnsan odaklı çalışmalar yapacağız TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji üreten bir nesil oluşturmak istediklerini belirterek, “Şahinbey Belediyemizin girişimciliği ile sadece Şahinbey İlçemiz değil, tüm ilçelerde TÜBİTAK kitaplıkları kurmuştuk. 200.000 kadar kitabı Şahinbey Belediyesi’nin katkılarıyla ilçelerdeki tüm okullara kazandırma girişimi olmuştu. Bu esnada başkanımız ile yaptığımız bir konuşmada gelecekteki en önemli kıymetimiz insan kaynağıdır. O insan kaynağını bilim ve teknoloji odaklı gelişimine yönelik ne yapabiliriz diye düşündük. Gençlerimizin teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ve tasarlayan bireyler olmasını istiyoruz. Gençlerimiz gök bilime ve astronomiye büyük ilgi duyuyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Yamaçtepe’de böyle bir çalışma başlattı. Onun destekleriyle tasarımını ve eğitimini yapabilecek noktadayız. Ama bu işin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği noktasında başkanımızın çok emekleri var. Bunun akabinde bilim tırı sergisini gezici hale getirelim. İnsanlarımızı bilim merkezlerine çekmenin yanında bilimi aynı zamanda onların ayağına götürecek bir çalışmanın birlikteliğini yapacağız” dedi.
İşbirliğimizi sürdüreceğiz Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜBİTAK ile önemli projelere imza atacaklarını belirterek “Öncelikle TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibine çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST’te tanışıp bir araya gelmiş, Gaziantep’imiz ve Şahinbey’imiz için neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. O gün konuştuklarımızı vakit kaybetmeden icraata dökerek çalışmalara başladık. TÜBİTAK’ın bilim kitaplarının satılabileceği kitap evini Mecidiye Han’da açtık ve ilk bilim söyleşisini gerçekleştirdik. Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimizin 1 yıllık bilim teknik dergisi aboneliği ücretini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve proje okullarında okuyan öğrencilerimizin bilim teknik dergisi aboneliğini yapacağız. Ayrıca Yamaçtepe Gençlik Eğitim kampı içerisine gözlem evi yapmayı TÜBİTAK Başkanımızla konuştuk. Onlarda bize destek olacaklar. Gaziantep’imizi bilimde teknolojide ileri noktalara taşımak için işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.
(FP-SD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement