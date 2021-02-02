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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şahinbey'de görev başındaki polislere sıcak yemek ikramı

Şahinbey'de görev başındaki polislere sıcak yemek ikramı

Yemek getirme anından detaylar,

Polis Hafta Sonu Memur Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-polislerin görev noktalarında yapılan dağıtımlara ilişkin detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında olan polis ekiplerine sıcak yemek ikramında bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gaziantep genelinde 38 ayrı noktada görev başında olan polis memurlarına daha önce çorba ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu hafta da sıcak yemek ve ekmek ikramında bulundu. Yemekler, Polis memurlarının görev yaptığı noktalara Şahinbey Belediyesi tarafından araçlarla getirilerek, polislere ikram edildi. Emniyet mensupları, soğuk kış gününde çorba ve yemek ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Kolluk Kuvvetlerimiz bizim için görev başında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın güvenliği ve sağlığı için görev başında olan emniyet mensuplarına yemek ikramında bulunduklarını ifade ederek, “Daha önce görev başında olan polislerimiz için çorba ikramında bulunmuştuk. Geçtiğimiz hafta sonu da yemek ikramında bulunduk. Polislerimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındalar. Bizlerde yapılan ikramlarla onlara destek olmak istedik” diye konuştu.
Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ederiz Şahinbey Belediyesi’nin kendilerini düşünerek çorba ve yemek ikramında bulunmasından dolayı teşekkür ederek, “Soğuk kış gününde Şahinbey Belediyemiz bizleri düşünerek daha önce çorba ikramında bulunmuştu. Bu hafta da yemek ikramında bulundular. Bizleri unutmadığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler. (FP-SD-Y)
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