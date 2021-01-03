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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şahinbey'de atık bankası kuruldu

Şahinbey'de atık bankası kuruldu

Tahmazoğlu'nun bankam atık tesisinde incelemesi

Geri Dönüşüm Bisiklet Kullar Atık Tesisi 

-vatandaşlarla konuşması
-bir vatandaş ile röp.
-başkan tahmazoğlu ile röp.
-detay

( GAZİANTEP )- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:- "Geri dönüşümde hem ülke hem de vatandaşylar kazanıyor" GAZİANTEP

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat edilen.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yapımı tamamlanan "Bankam Atık" noktasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, geri dönüşümün önemini ve bu bilincin gelecek nesillere de aktarılmasını istedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Şahinbey Belediyesi olarak sıfır atıkla alakalı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Bizde buna destek olmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle çöpe atılan fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişeleri, teneke kutuları, kartonları ve kağıtları Bankam Atık noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde veya iş yerlerinde topladıkları geri dönüşüm malzemeleri tartılarak alınıp bunun karşılığında bisiklet, top ve temizlik ürünleri gibi eşyaları vatandaşlarımıza hediye olarak veriyoruz. Özellikle okullar açık olduğu zaman çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatarak onlara bu alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle geri dönüşümde hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor Şahinbey Belediyesi olarak şuanda günlük 120 ton geri dönüşüm malzemesi topluyoruz. Hedefimiz bunu 500 tona kadar çıkarmak. Bu hedefi vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bankam atık projesinin oldukça faydalı olduğuna dikkati çeken vatandaşlar ise, "Çevremizin temiz kalması ve atıkların geri dönüşümü noktasında çok hassas olmalıyız. Çocuklarımızı da bu doğrultuda yetiştirmeliyiz. Şahinbey Belediyemizin Bankam Atık projesini bu anlamda çok faydalı buluyoruz. Atıklar geri dönüşüme kazandırılırken, hem de bizler kazanmış oluyoruz. Böyle bir proje yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

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