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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şahinbey’de 150 bin fidan dağıtılıyor

Şahinbey’de 150 bin fidan dağıtılıyor

- dağıtılan fidanlardan detaylar

Lyon Akkale Şili 

-- Başkan Mehmet Tahmazoğlu röportaj
-- Vatandaşlar detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te Orman Haftası dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşlara 150 bin çam fidanı dağıtılmaya başlandı. Her yıl geleneksel olarak fidan dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi bu geleneğini bu yıl da Orman Haftası’nda sürdürmeye devam etti. Balıklı Parkı’nda vatandaşlara 150 bin adet çam fidanı dağıtımına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini bu nedenle de her yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dağıtımına devam ettiklerini belirterek, “ Gaziantep’imizi ve Şahinbey’imizi daha yeşil bir hale getirmek için 12 yıldan bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 630 park yaptık. Aynı zaman da Çanakkale Ormanı oluşturduk. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin karşısında yaklaşık 600 dönüm alana orman yaptık. Yamaçtepe Ormanı’nı vatandaşımızın hizmetine açtık. Şu ana kadar diktiğimiz ve dağıttığımız fidan sayısı 3 milyon 600 bin geçti. Şimdide 150 bin fidan dağıtımı yapmaya başladık. İstiyoruz ki her yer ağaç ve yeşil alan olsun. Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için ağaç dikmeye devam edeceğiz” dedi.

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