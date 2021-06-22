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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şahinbey, çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor

Şahinbey, çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor

sosyal marketten genel ve detay görüntüler,

Alışveriş Asad Market 

-vatandaşların marketten alışveriş yapması,
-Mehmet Tahmazoğlu'nun açıklamaları,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market aracılığıyla çölyak hastalarına 62 çeşit glutensiz gıda desteğine devam ediyor. Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına sosyal market üzerinden 62 parça glutensiz gıda desteğinde bulunuyor. Sosyal Marketi ziyaret ederek glutensiz market bölümünü gezen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.
“Hastalarımızın yanındayız” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak sosyal marketimiz aracılığıyla 8 bin ailemize sosyal destek sağlıyoruz. Ayrıca yine sosyal marketimiz içerisinde oluşturduğumuz glutensiz sosyal market aracılığıylada gulitensiz 62 çeşit ürünü ihtiyaç sahibi ailelerimize hediye ediyoruz. İçerisinde ekmek, top kek, bisküvi ve una kadar piyasada satılmayan 62 çeşit ürün bulunuyor. Piyasada bulunmayan bu ürünleri çölyak hastalarımıza sosyal marketimiz aracılığıyla sunuyoruz. Böylelikle çölyak hastalarımız glutensiz ürünlere ulaşarak bu imkanlardan faydalanmış oluyorlar. Şahinbey Belediyesi olarak hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” dedi.
(SVY-Y)
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