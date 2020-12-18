Şahinbey Belediyesi ile spor eve sığar



- Korona virüs nedeniyle bazı spor kurslarını geçici olarak askıya alan Şahinbey Belediyesi, evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için sosyal medya üzerinden spor hizmeti veriyor. Yılın her ayında on binlerce kişiye ücretsiz spor kursları veren Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bazı spor kurslarını askıya almıştı. Şahinbey Belediyesi evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için sosyal medya üzerinden spor hizmeti veriyor. Spor moral veriyor Şahinbey Belediyesi, belediye bünyesinde devam eden ancak korona virüs salgını nedeniyle ara verilen bazı spor kurslarına sosyal medya üzerinden devam ediyor. Belediyenin spor hocaları tarafından hazırladıkları eğitim videoları belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara sunuluyor. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşlar, belediyenin spor eğitimleri ile hem moral depoluyor, hem de evde spor yapma imkanı buluyor. “Sağlığın telafisi yok” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hafta sonunu evde spor yaparak değerlendirmelerini isteyerek, “Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreçte spor yapamayan vatandaşlarımızı unutmadık. Belediyemizin uzman eğitmenleri ile hazırladığımız eğitimleri tüm vatandaşlarımızın takip etmesini diliyoruz. Evde kalalım, ama hareketsiz kalmayalım. Sevgili hemşehrilerim, unutulmasın ki hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir ancak sağlığın telafisi zor olur. Gerek kendiniz gerekse sevdikleriniz için lütfen hafta sonu evde kalın hareketsiz kalmayın. “Spor Eve Sığar” sloganıyla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim” diye konuştu.





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